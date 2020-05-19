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Üniversiteli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Yurt içi ve dışındaki üniversitelerde okuyan turist rehberliği bölümü öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak, Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını anmak için “İstiklal Marşı” klibi çektiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:06:13 -
Üniversiteli öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Yurt içi ve dışındaki üniversitelerde okuyan turist rehberliği bölümü öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak, Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını anmak için “İstiklal Marşı” klibi çektiler.


Yurt dışından Erasmus projesi ile eğitimini yurt dışında İspanya’da sürdüren Türk öğrenci olmak üzere, Hatay, Konya, Balıkesir, Uşak, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Ankara, Kırklareli, Amasya İzmir, Aydın, Aksaray, Nevşehir ve Gaziantep’te bulunan üniversitelerin turist rehberliği bölümü öğrencileri İstiklal Marşını okuyarak video klip hazırladı.


Konya Selçuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerine devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Furkan ve Berkant Can adlı ikiz kardeşler hazırladıkları video klip ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere emanet eden kahraman silah arkadaşlarını anmak ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için üniversite gençleri olarak “İstiklal Marşımızı okuyarak video klip çektik" dediler.


Öğrenciler, daha sonra çektikleri video klibi sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

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