Üniversiteli öğrenciler fikirleriyle Kuveyt Türk Ideathon’da yarışacak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, kariyer platformu Toptalent ile iş birliğine giderek, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Bir fikrin mi var?” çağrısıyla Ideathon yarışması düzenliyor. “Geleceğin Bankacılığı” temasıyla düzenlenen Kuveyt Türk Ideathon’a başvurular, Toptalent web sitesi üzerinden bireysel veya takım olarak 30 Mayıs Pazar gününe kadar yapılabilecek. Salgın koşulları nedeniyle tüm aşamaları online gerçekleştirilen Kuveyt Türk Ideathon’a, üniversite ve sınıf ayrımı olmaksızın tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar, “www.toptalent.co/kuveyt-turkideathon” adresini ziyaret ederek Kuveyt Türk Ideathon Yarışması’na katılım sağlayabiliyor. Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti: “Dijital kanalların ve dijital dönüşümün önemini çok önceden fark edip son 10 yıldır önemli projeleri hayata geçiren bir katılım finans kuruluşu olarak yenilikçi fikirleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla da sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Gençlerin farklı bakış açılarıyla ve fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getirebileceğine inanıyor, bu alanda onlara söz söyleyebilecekleri yeni alanlar açmanın oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Ideathon Yarışması’nın gençler için eşsiz bir deneyim olacağını düşünüyoruz. Yenilikçi fikirleriyle finans dünyasına değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Kuveyt Türk Ideathon’a davet ediyoruz.”