  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ankara merkezli 4 ilde operasyon
MSB duyurdu: Saldırı önlendi
Ekonomi Üniversiteli öğrenciler fikirleriyle Kuveyt Türk Ideathon’da yarışacak
Ekonomi

Üniversiteli öğrenciler fikirleriyle Kuveyt Türk Ideathon’da yarışacak

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk’ün, “Geleceğin Bankacılığı” temasıyla düzenlediği Ideathon’da üniversiteli gençler yenilikçi fikirleriyle yarışacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:43:00 -
Üniversiteli öğrenciler fikirleriyle Kuveyt Türk Ideathon’da yarışacak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, kariyer platformu Toptalent ile iş birliğine giderek, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla “Bir fikrin mi var?” çağrısıyla Ideathon yarışması düzenliyor. “Geleceğin Bankacılığı” temasıyla düzenlenen Kuveyt Türk Ideathon’a başvurular, Toptalent web sitesi üzerinden bireysel veya takım olarak 30 Mayıs Pazar gününe kadar yapılabilecek. Salgın koşulları nedeniyle tüm aşamaları online gerçekleştirilen Kuveyt Türk Ideathon’a, üniversite ve sınıf ayrımı olmaksızın tüm üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar, “www.toptalent.co/kuveyt-turkideathon” adresini ziyaret ederek Kuveyt Türk Ideathon Yarışması’na katılım sağlayabiliyor. Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti: “Dijital kanalların ve dijital dönüşümün önemini çok önceden fark edip son 10 yıldır önemli projeleri hayata geçiren bir katılım finans kuruluşu olarak yenilikçi fikirleri desteklemeye büyük önem veriyoruz. Teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla da sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Gençlerin farklı bakış açılarıyla ve fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getirebileceğine inanıyor, bu alanda onlara söz söyleyebilecekleri yeni alanlar açmanın oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Ideathon Yarışması’nın gençler için eşsiz bir deneyim olacağını düşünüyoruz. Yenilikçi fikirleriyle finans dünyasına değer katmak isteyen tüm gençlerimizi Kuveyt Türk Ideathon’a davet ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites
Gündem

Hadsizlik sonrası Akşener'den geri vites

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek haddini aşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay