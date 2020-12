Üniversitelerle ilgili korkutan uyarı: Suç artışı korkutucu boyutta

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, "Son dönemlerde üniversite ve lise mezunu olup suç işleyen kişilerinin oranının toplamının bütün suçlular içinde yüzde 30 seviyesine ulaşması vahim bir durumdur." dedi.

'Üniversiteli ve liseli suçlu oran yüzde 13'ten yüzde 30'a kadar yükseldi'

Prof. Aydal yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Suçlar ve cezaları konusunda iyi değerlendirme yapamayan kesimlerin genelde 'cahil' olduğu ve suçları bu sebeple işledikleri varsayılır. Bunda bir ölçüde gerçeklik payı da vardır. Ülkemizde yıllar önce yapılan 'suçluların eğitim düzeyi' araştırmasında ortaya çıkan tablo da bunu destekler mahiyettedir. Yıllar önce suç işleyenlerin %75’i okuma yazma bilmeyen, ilkokul bitirmemiş ve/veya ilkokul mezunlarıdır. Üniversite ve Lise mezunu suçluların toplamının bütün suçlular içindeki oranı ise sadece yüzde 13’tü."

'Ülkemizi maalesef iyi bir gelecek beklemiyor'

"TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre üniversite mezunu suçlu sayısı en çok artan iller sıralı olarak; İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Konya, Ankara, Adana, Bursa, Kayseri ve Muğla’dır. Ancak nüfusa oran göz önüne alındığında sıra değişmektedir. Üniversite mezunlarının suçlu olarak en çok hüküm giydiği üç il sırayla; Isparta ( on binde 7,28), Ardahan ( On binde 5,96) ve Manisa’dır( on binde 5,23). Ancak, üniversite mezunu suçlu sayısının diğer suçlulara oranı düşünüldüğünde, 2002-2020 yılları arasında en çok artış gösteren üç il ise sırayla; Bayburt( %20), Tunceli( %13) ve Gümüşhane’dir( %8,64). Bayburt ve Gümüşhane’de genel suçlu sayısında az artış olmasına rağmen, suçluların eğitimi dikkate alındığında, Üniversite mezunu suçluların diğer suçlulara göre oranında, iller bazında, en çok artış gösteren iller olmaları da sosyolojik olarak ayrıca incelenmelidir."