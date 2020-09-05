Üniversitelerde uzaktan eğitim olursa KYK yurt başvuruları iptal mi olacak?

Yüksek Eğitim Kurumu’nun Üniversitelerle ilgili eğitimin nasıl olacağıyla ilgili alacağı karar merakla beklenirken Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e üniversiteler için tavsiye kararı verildi. Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK)’e verilen tavisye yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi tavsiye edildi. Gelişmenin ardından KYK yurtları için kayıt yaptıracak öğrenciler KYK başvuruları yapılmayacak mı? KYK yurt başvuruları iptal mi olacak? gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru süreci her sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan başvurular, bu sene Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu yıl dünya genelinde yaşanan Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimde olağanüstü kararlar alındı. 2019-2020 yılı için ise bazı üniversiteler eğitimlerine nasıl devam edeceği konusunda açıklamalar yaptı. Ancak konuya ilişkin YÖK tarafından alınmış kesin kararın açıklanması bekleniyor.

2019-2020 yılı KYK başvuruları yapılacak mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt olarak bu sene yaşanan olağanüstü durum nedeniyle farklı bir uygulamaya gidileceği açıklandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan başvurular, 2019-2020 yılı Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. KYK başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada başvuru tarihi ve başvuruya dair tüm bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi olan gsb.gov.tr ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan kygm.gsb.gov.tr üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre KYK yurt başvuru ne zaman sorusu YÖK tarafından açıklanacak akademik takvim sonrasında netleşecek. KYK başvuru süreci ilgili detaylı bilgi almak adına Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarının da takip edilebileceği ifade edildi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl KYK başvuruları 19 Ağustos’ta başlamış ve 26 Ağustos’ta sonlanmıştı.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK başvuruları duyuru sayfasına giriş için tıklayın

KYK yurt başvurusu yapmak için başvuruların, yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından yurtkur.gsb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden duyurulacak başvuru sürecinin takip edilmesi gerekiyor. Adaylar başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu nedenle e-devlet şifresi bulunmayan üniversite öğrencilerinin e-devlet şifresi edinmeleri ya da e-devlet sistemine giriş yapabilecek e-imza, T.C. kimlik kartı, mobil imza ve internet bankacılığı gibi yöntemlerden en az bir tanesini edinmeleri gerekiyor.