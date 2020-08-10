Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? soruları lisans eğitimine devam eden veya üniversiteye yeni başlayacak olan öğrenciler tarafından bir süredir merak ediliyor. Bilindiği gibi MEB okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu. Şimdi YÖK'ten 2020-2021 Güz döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağı ve üniversitelerin uzaktan eğitimle mi devam edeceği merak kazandı. İşte konuya ilişkin gelişmeler...
Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin eğitimine nasıl devam edeceği merak ediliyor.
Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?
YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada:"Küresel Kovid-19 salgını nedeniyle üniversite yöneticilerimiz ve akademisyenlerimiz ile dijital ortamlarda birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ege Üniversitesi’nin rektörü, senato üyeleri ve hocaları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldik."
2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama gelmedi.
YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ
Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.