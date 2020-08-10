Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak?

Üniversiteler şubatta mı açılacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularına yanıt aranıyor. YÖK'ten gelecek habere kilitlenen öğrenciler, sabırsızlıkla üniversitelerin açılacağı tarihi sorguluyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Sorusu öğrenciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz açıklanmadı. YÖK tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (KovidKovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Üniversiteler şubatta mı açılacak?

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin açılması ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ve tarih verilmedi. YKS Tercihlerinin açıklanmasının ardından 29 Temmuz ile Ağustos ayının ilk günlerine kadar üniversite kayıtları yapılacak. Kayıtların ardından üniversitelerin Eylül ayının ortalarında açılması bekleniyor.