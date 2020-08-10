Üniversiteler Şubat ayına kadar online eğitime devam mı edecek? YÖK açıklaması

Üniversiteler Şubat ayına kadar online eğitime devam mı edecek? Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken birçok öğrenci ayrıntılı olarak açılış tarihini öğrenmek istiyor. İlköğretim seviyesindeki okulların ne zaman açılacağı MEB tarafından açıklandı ve şimdi gözler üniversitelere çevrildi.

Üniversiteler Şubat ayına kadar online eğitime devam mı edecek?

Koronavirüsü nedeniyle mart ayında üniversitelerde başlayan uzaktan eğitim süreci, 2020 üniversite kayıtlarının başlamasına kısa süre kala gündeme geldi. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans kayıtlarını yapacak olan öğrenciler, üniversitelere başvurarak kaydını gerçekleştirecek. Üniversitelerde yüz yüze ya da uzaktan eğitim olup olmayacağı henüz kesinleşmezken, kayıtların 31 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

YÖK’ten üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir duyuru yapılmadı ancak üniversiteler geçtiğimiz senelerle aynı tarihlerde eğitimlerine başlaması bekleniyor.

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.

Üniversitelerin geçen sene açıldığı tarihlerde eğitimlerine başlayacağı tahmin ediliyor. Açılış tarihlerine dair resmi bir açıklama yapılmadı.