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Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarihi açıkladı

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu Üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyordu. Üniversite açılış tarihleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Peki, Üniversiteler 2020-2021 güz dönemi eğitimlerine hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:41:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK tarihi açıkladı

Covid 19 salgını sebebiyle üniversitelerin açılacağı tarih de ertelendi. YÖK, son dakika açıklamasında üniversitelerin 1 Ekim'de eğitim öğretime başlacağını duyurdu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" duyurusunu yaptı.

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