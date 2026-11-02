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Gündem Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!
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Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!

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Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı canlı yayında erken seçim tartışmalarına ve seçim takvimine ilişkin çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Geçtiğimiz aylarda dile getirdiği tarihlere açıklık getiren Uçum, 16 Nisan 2028 tarihinin taşıdığı sembolik öneme dikkat çekerken siyasi gündemi sarsacak mesajlar verdi.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz ay, "“Seçimlere 18 ay kaldı” diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yeni açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Mehmet Uçum, "16 Nisan 2028’de seçim yapılmasına karar verilirse bunun sembolik bir değerin olacağını da söyledim. Dolayısıyla sadece Mart ya da Nisan'da olması büyük ölçüde netleşti demedim. Bu spesifik bir tarihtir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin yeni açıklama yaptı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Uçum, 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti.

 

"16 NİSAN 2028 TARİHİNİN SEMBOLİK BİR DEĞERİ VAR"

Uçum şunları söyledi: "16 Nisan 2028’de seçim yapılmasına karar verilirse bunun sembolik bir değerin olacağını da söyledim. Dolayısıyla sadece Mart ya da Nisan'da olması büyük ölçüde netleşti demedim. Bu spesifik bir tarihtir. Bu seçimle ilgili konu çok net söyleyeyim, siyasi boyutu, olan hukuki boyutu olan, karar boyutu olan bir konu.

"ERDOĞAN'IN BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI TÜRKİYE'NİN LEHİNE BİR DURUM"

Şimdi siyasi boyutu açısından Meclis iradesini kim oluşturuyor. Siyasi partiler. Seçimlerin olağan tarihte bir süre önce yapılması konusunda güçlü bir eğilim görüyorsunuz. İkincisi ve en önemlisi biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının Türkiye'nin lehine bir durum olduğunu iddia ediyoruz. Başından itibaren ben bunu 2024 Ekiminden itibaren söylüyorum."

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Yorumlar

Hıdır

Kimler için iyi bir daha seçilmesi. Fonzedeler için mi. yoksa fonzadeler ve diğer haramiler için mi?

Beyazıd

Millette hevesmi kaldı 5 paralık ettiler insanları ağzını açan paylasamadılar kavga çıktı lafı var ne diyecem kime ne anlatacam ya onlarda bak neler yapmış diye savunmaya mı geçicez 300 milyar dolar çalındı ve birileri çaldırdı birileri işin basindayken 3 kuruşluk berberde tras sayan şimsek herşeyi bilirken
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