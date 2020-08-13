Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak?

YÖK’ten son dakika açıklamasına göre üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Bilim Kurulu’nun tavsiye karandan sonra Milli Eğitim Banlığı okulların 31 Ağustos itibariyle online olarak uzaktan eğitimle başlayacağını 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin ise YÖK’ten flaş çıklama geldi. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?