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Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak?

YÖK’ten son dakika açıklamasına göre üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Bilim Kurulu’nun tavsiye karandan sonra Milli Eğitim Banlığı okulların 31 Ağustos itibariyle online olarak uzaktan eğitimle başlayacağını 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin ise YÖK’ten flaş çıklama geldi. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:33:00 - 2020-08-13 17:34:17
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman başlayacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği açıklamayı yaptı. YÖK koravirüs salgını nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı yönündeki merakları giderdi. YÖK yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihini 1 Ekim olarak duyurdu. YÖK’ten yapılan o açıklamada 2020-2021 eğitim öğretimin 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında gerçekleştirilecek şekilde planlanmaların yapılmasını istedi. Koronavirüs salgınının seyrine göre üniversitelerin ilgili kurulları tarafından karar verileceği açıklandı.

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