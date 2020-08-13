Üniversiteler ne zaman açılacak? Son Dakika...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci, üniversitelerin açılma tarihini merak ediyor. Peki ama üniversiteler hangi ayda açılacak? Yüksek Öğretim Kurumlarının yapmış olduğu açıklamaya göre üniversitelerin açılma tarihi kesinleşmedi. İşte detaylar...
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin açılmasını bekleyen milyonlarca gencin merakını gidermek için bir bildiri yayınladı. Bildiriye göre 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında açılması beklenen üniversitelerin, ilgili kurullar tarafından verilecek kararla açıkalyacağını belirtti.
Son dakika YÖK; "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklamasında bulundu.