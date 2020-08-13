Üniversiteler ne zaman açılacak? Son Dakika...

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin açılmasını bekleyen milyonlarca gencin merakını gidermek için bir bildiri yayınladı. Bildiriye göre 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında açılması beklenen üniversitelerin, ilgili kurullar tarafından verilecek kararla açıkalyacağını belirtti.

Son dakika YÖK; "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklamasında bulundu.