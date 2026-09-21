Üniversiteden iş hayatına Hyundai köprüsü! 9 ayda kariyere hızlı başlangıç

Hyundai Motor Türkiye (HMTR), üniversitelerin son sınıfında öğrenim gören ve yüksek lisans yapan öğrencilere yönelik hazırladığı HGenius Uzun Dönem Staj Programı için yeni dönem başvurularını almaya başladı. Dokuz aylık program, genç yeteneklere Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit Fabrikası ve İstanbul Ofisi’nde gerçek projelerde görev alarak profesyonel iş deneyimi kazanma fırsatı sunuyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye tarafından hayata geçirilen HGenius Programı, genç yeteneklerin uluslararası bir çalışma ortamında deneyim kazanmalarını ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirilecek program kapsamında öğrenciler, Hyundai’nin farklı departmanlarında gerçek projelerde görev alırken profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere de katılacak.

Program süresince katılımcılar, farklı görev ve projelerde yer alarak iş hayatına ilişkin deneyim kazanmanın yanı sıra Kore kültürünü yakından tanıma ve Hyundai’nin ileri üretim teknolojilerini inceleme imkânı bulacak. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sonrasında Hyundai Motor Türkiye’de öncelikli işe alım hakkı elde etme fırsatına da sahip olacak.

Başvurular 18 Ekim’e kadar

HGenius Uzun Dönem Staj Programı’na başvuracak adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıf öğrencisi olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve güçlü iletişim ile analitik düşünme becerilerine sahip olmaları gerekiyor.

Başvurular 18 Ekim tarihine kadar devam edecek. Programa katılmak isteyen öğrenciler, başvuru koşulları ve detaylı bilgiler için Hyundai Motor Company’nin LinkedIn sayfasını takip edebilecek.