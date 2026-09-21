1994 model Tofaş Doğan görenleri şaşırttı! Kilometresi duyanları hayrete düşürdü

Ziyaretçiler geçmişe yolculuk yaptı Bir dönemin yollarında sıkça görülen Tofaş Doğan, fuarda özellikle orta yaş ve üzerindeki ziyaretçiler için nostaljik anlar yaşattı. Otomobili gören bazı ziyaretçiler, geçmiş yıllarda kullandıkları araçları hatırlarken, genç otomobil meraklıları da dönemin araçlarını yakından görme fırsatı buldu. Fuar alanında sergilenen Doğan'ın, yaşı ve kilometresi kadar korunmuş görüntüsü de dikkat çekti. Otomobilin başına gelen ziyaretçiler, aracın orijinal yapısı hakkında sohbet ederek uzun süre incelemelerde bulundu. Otomobil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği 1994 model Tofaş Doğan, fuar boyunca ziyaretçilerin en çok fotoğrafını çektiği araçlardan biri oldu. 68 bin kilometredeki otomobil, hem Tofaş tutkunlarının hem de klasik araç meraklılarının ilgisini çekti.