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Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

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Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

Türkiye genelinde en çok ölümlü-yaralanmalı kazanın yaşandığı iller belli oldu. Listenin ilk sırasındaki il ikinci sıraya fark attı..

#1
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.

#2
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

HIZ TRAFİK KAZALARINDA ANA ETKEN Trafik kazalarınd​a, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.

#3
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

EN ÇOK OTOMOBİLLER ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZAYA KARIŞIYOR Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor. ​İŞTE EN FAZLA KÖTÜ SÜRÜCÜNÜN OLDUĞU İLLER!

#4
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

BALIKESİR

#5
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

GAZİANTEP

#6
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

AYDIN

#7
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

MANİSA

#8
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

ADANA

#9
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

MUĞLA

#10
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

HATAY

#11
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

KOCAELİ

#12
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

MERSİN

#13
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

KONYA

#14
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

BURSA

#15
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

ANTALYA

#16
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

İZMİR

#17
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

ANKARA

#18
Foto - Ehliyeti kasaptan almışlar: En kötü şoförlerin olduğu iller belli oldu!

İSTANBUL

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