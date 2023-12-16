Üniversitede okuyan bir genç kız mini etekli kızlara kızdı “Lan üşümüyonuz mu siz?
Üniversitede okuyan bir genç kız, kendisinin üşümesine rağmen okuldaki kızların mini etekle ve şortla dolaşmalarına isyan etti.
Üniversitede okuyan bir genç kız, kendisinin üşümesine rağmen okuldaki kızların mini etekle ve şortla dolaşmalarına isyan etti.
“Ulan siz üşümüyor musunuz” diye tepki gösteren geç kız, bir yandan kat kat giyindiği kıyafetlerini çıkartırken bir yandan diğerlerinin nasıl böyle giyinip dolaştıklarını isyan ederek anlattı.
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