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Eğitim

Üniversite tercihi başarı sıralaması aralığı kaç olmalı

Başarı sıralaması en düşük en yüksek kaç olmalı? Sorusu üniversite tercihi yapacak binlere aday tarafından sorgulanmakta. YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Peki üniversite tercihi yapılırken başarı sıralaması aralığı kaç olmalı?

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:16:00 -
Üniversite tercihi başarı sıralaması aralığı kaç olmalı

2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak, kılavuzda bulunan açıklamalara göre tercih bildirimini yapacak. Uzmanlar tercih sıralaması öncesi öğrencilerin istek listesi oluşturmasını, ilgi duyulan programların veya üniversitelerin önem ve önceliğe göre sıralanması gerektiğini, puanlara göre değil, başarı sıralamaları dikkate alınarak tercihlerin yapılmasını önerdi. Peki üniversite tercih aralıkları ne olmalı?

Örneğin; Başarı sıralaması 20 binde olan öğrencilerin ilk 4-5 binden birkaç tercih yapması, ama tercih yoğunlaşmasının 10-25 bin arasında olması, daha da somutlaştıracak olursak; kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturulabilirler. Yani aday 20 binde ise 10 bin ile 30 bin aralığında tercih listesi oluşturabilir.

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