Üniversite tercih standları kuruldu mu?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık bölüm tercihi yapacak adayların heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzları açıklandı. YKS üniversite tercih kılavuzuna göre, ÖSYM üniversite tercihleri 06-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un 33 ilçesinde ücretsiz tercih danışma hizmeti verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 13 yılda 500 bini aşkın gence ücretsiz hizmet verilen Üniversite Tercih Danışma Merkezleri, YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarına kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 33 ilçede 48 noktada Tercih Danışma Merkezi ve Tercih Danışma Hattı ile YKS’ye giren öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor.

Her yıl olduğu gibi Üniversite Tercih Danışma Merkezleri üniversite adayları tarafından yoğun ilgi görüyor. Ayrıca kentin 33 ilçesinde kurulan Tercih Danışma Merkezlerine gidemeyen üniversite adayları için kurulan (0212) 600 87 00 numaralı ALO Tercih Danışma Hattı ile tüm Türkiye’ye rehberlik hizmeti veriliyor. Tercih Danışma Merkezleri 14 Ağustos’a kadar üniversite adaylarına rehberlik hizmeti vermeye devam edecek.

İstanbul’da üniversite tercih standları nerelerde var?

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