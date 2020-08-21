Üniversite tercih sonuçları ÖSYM 2020 YKS yerleştirme sonuç son dakika

ÖSYM tarafından açıklanacak olan 2020 YKS tercih sonuçları için artık geri sayım sürüyor. 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri sistemi yani AİS üzerinden YKS tercih işlemlerini gerçekleştirilmesinden sonra milyonlarca üniversiteli olmayı bekleyen aday, ÖSYM YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı güne ve saate kilitlenmiş durumda. Peki ÖSYM TYT, AYT puanları ve başarı sıralaması üzerinden tamamlanan YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını açıkladı mı? İşte detaylar.

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de aldıkları puan ve elde ettikleri YKS başarı sıralaması üzerinden önlisans, lisans ve açık öğretim fakültelerinin ilgili programları için tercihlerini gerçekleştirdi. 24 tercih hakkının bulunduğu ÖSYM 2020 YKS tercih başvuruları 14 Ağustos’ta tamamlandı. Üniversite 2020 tercih işlemleri süresinin bitmesiyle birlikte ÖSYM Aİs üzerinden YKS tercih listesini oluşturan adaylar 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını aramak için gün içerisinde özellikle ÖSYM’nin YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ediyor.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Üniversite tercih sonuçlarını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Tercih ettikleri 24 üniversite arasında hangisinin çıkacağını hop oturup hop kalkarak merak eden üniversite adayları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Zira üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmasıyla birlikte de üniversite kayıtları süreci başlamış olacak. ÖSYM YKS takvimine bakılacak olunursa 2020 YKS tercih sonuçları, 31 Ağustos’ta açıklanması beklenirken, ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçlarını daha erken de açıklayabilir.

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Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2020 yılına ilişkin üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılacağı YÖK tarafından duyuruldu. Bu yıl üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı elektronik kayıtlarınsa 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı ifade edilmekte.

YKS ek yerleştirme ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yeleşemeyen adaylar için bu kez ÖSYM üniversitelerin boş kontenjanlarını yayınlayacak. Üniversite boş kontenjanları çerçevesinde YKS 2020 ek yerleştirme yapılacak. Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacağı ise açıklanmazken 2019’da YKS ek tercihleri 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Üniversite ek yerleştirme ücreti de 20,00 TL olmuştu.

Üniversite yerleştirmesi nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılacak olan üniversite yerleştirme işlemleri şu şekilde yapılacaktır: