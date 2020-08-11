Üniversite sanayi iş birliğinde güçlü adımlar

İş dünyası ile bağ kuran üniversitelerde öğrenim görecek öğrenciler diğer üniversite öğrencilerine göre daha şanslı görünüyor. Özel burs imkanlarından yararlanma şansını elde edecek aday öğrencilerin ayrıca her yol açıklanan rutin burslardan da yararlanması mümkün görünüyor.

Çeşit çeşit burs

Burslar üniversitelere göre farklı oranlarda ve farklı başlıklar altında yer alıyor. Bunlar arasında öne çıkanlar ise şunlar: ÖSYM Bursları, Tercih Bursları, Akademik Başarı Bursları, Üniversite Giriş Bursu, Kardeş Bursu, Kurum Bursu, Özel Mahrumiyet Bursu, Spor Bursu, Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu, IB Bursu, TÜBİTAK Bursu, Personel Bursu, Mezuniyet Bursu, İhtiyaç Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu, Engelli Öğrenci Bursu. Yüzde 5 ila 10’dan başlayan burs oranları ise yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 şeklinde sıralanıyor. Aday öğrenciler, bu bursların bir kısmını üniversite tercihini belirlerken alabilme hakkına sahipken, bazılarında ise kayıttan sonra üniversite eğitiminde sağladığı başarı doğrultusunda alabiliyor.

Web sayfalarını inceleyin

Uzmanlar, burslar konusunda yaptıkları uyarılarda, burs veren üniversiteler arasında önemli olanın, adayın aldığı puana göre hangi türde yer alan burstan hangi oranda yararlanabileceğini araştırması gerektiğine vurgu yapıyor. Burs veren üniversitelerle sağladıkları burs imkanları konusunda en sağlıklı bilgiler ise üniversitelerin web sayfaları ile ÖSYM’nin tercih kılavuzun özel koşullar ve açıklamalar kısmında yer alıyor.

YÖK’ten aday öğrencilere burs fırsat

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), bu yılki üniversite tercihlerinde tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı programlarla, maden, tekstil ve deri mühendisliğini, felsefe programlarını seçen öğrenciler, gerekli şartları taşımaları halinde geri ödemesiz burs ile desteklenecek. Yeni YÖK, üniversite - sanayi iş birliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması konusunda sektör temsilcileri ile iş birliği yaptı.

İMİB’den müjde

Bu kapsamda, YÖK ve sektör temsilcileri arasında protokoller imzalandı. 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak, ayrıca istihdamlarında kolaylık sağlanacak.