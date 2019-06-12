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Üniversite öğrencilerinden yılsonu sergisi

Diyarbakır’daki yurtlarda barınan öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, geleneksel KYK yılsonu sergisiyle halkın beğenisine sunuldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:55
Üniversite öğrencilerinden yılsonu sergisi

Diyarbakır’daki yurtlarda barınan öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, geleneksel KYK yılsonu sergisiyle halkın beğenisine sunuldu.


Süleyman Bin Halit Kız Yurdu, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu, Ziya Gökalp Kız Yurdu, Mehmet Akif Ersoy Erkek Yurdu ve Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu’nda barınan üniversite öğrencilerinin hazırladıkları ürünler görücüye çıktı. Öğrenciler, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezleri tarafından görevlendirilen hocalar tarafından açılan kurslarda yaptıkları el emeği göz nuru ürünler Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de Diyarbakır halkının beğenisine sunuldu.


Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir tarafından yapılan serginin açılışına, yurt müdürleri, öğrenciler, kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.


Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, burada yaptığı konuşmada yurtlarda barınan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl eğitim ve öğretim dönemi boyunca bağlı yurt müdürlüklerinde eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğünü söyledi. Demir, “Geleneksel KYK yılsonu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Öğretim yılı boyunca yurt öğrencilerinin kurslarda ürettikleri resim, ebru, ahşap, tezhip ve el işi gibi ürünlerden oluşan ürünlerimizin Diyarbakırlı hemşerilerimizin beğenisine sunduk. Öğrencilerimizin büyük bir istek ve katılımıyla gerçekleşen ürünlerin bir birinden güzel olduğunu ifade etmek istiyorum. Herkesin emeğine ve yüreğine sağlık. Öğrencilerimize bu kişisel gelişimlerine destek veren ve yanlarında olan eğitimcilerimizi de yürekten kutluyorum. Gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıktı” dedi.


Demir, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi için ellerinden gelen desteği sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından vatandaşlar sergide yer alan ürünlere büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:55
  1. sergi
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