Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2021 üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıt tarihi

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ve üniversite ÖSYM son dakika haberleri milyonlarca aday ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Zira 26-27 Haziran’da gerçekleştirilen 2021 YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2021’de açıklandı. YKS 2021 sınav sonuçlarınının açıklanmasından sonra adaylar bu kez de YKS tercihlerini yaptı. 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu kez gözler YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

2021 YKS yerleştirme sonuçları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Üniversite tercih sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek hangi okula ve bölüme yerleştiğinizi öğrenebilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2021?

YKS sonuçlarına üniversite kayıtları da başlamış olacak. Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Üniversite kayıtları online mi olacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

Üniversite kayıt için gerekli belgeler 2021

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. E devlet üniversite kayıt için tıklayın

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.