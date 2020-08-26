Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM 2020 YKS sınav sonuçlarını açıklamasından sonra YKS TYT puanı 150 ve üzeri olanlar 2 yıllık önlisans YKS AYT puanı 170 ve üzeri olanlar ise 4 yıllık lisans bölümleri tercih etmek için 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden üniversite tercih işlemlerini tamamladı. Üniversite tercih sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanmasından sonra bu kezde üniversite kayıtları için süreç başlamış olacak.

Üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmakta. ÖSYM 2020-2021 eğitim yılı takvimine göre, üniversitelere kayıt hakkı elde etmiş adaylar için üniversite kayıt tarihlerini 31 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Elektronik ortamda yapılacak kayıtlar ise 29 Ağustos ile 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ÖSYM YKS 2020 tercih sonuçlarına göre, üniversite tercih tarihlerinde yapılan YKS tercihleri arasından herhangi bir önlisans ya da lisans programlara yerleşmeye hak kazanan adaylar açıklanan tarihlerde üniversite kayıtlarını yapacak. Üniversite kayıtları iki şekilde yapılmakta. Birincisi adaylar üniversite kayıtlarını e devlet üzerinden yapabilecekler. e devlet üzerinden yapılan kayıtlar tamamlandığında telefon numaranıza kayıt olduğunuz üniversite tarafından SMS mesajı gelecektir. Bu mesajda üniversiteye kayıt işleminin başarılı bir şekilde yapıldığını ifade etmektedir. İkincisi ise adayın kazandığı üniversiteye bizzat başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Üniversite kayıt belgeleri

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar açıklanan tarihler arasında üniversite kayıtlarını yaptırabilecekler. Üniversite kayıtları esnasında üniversiteler tarafından bazı belgeler istenmekte bu belgelerin neler olduğu adaylar tarafından merak edilmekte. Üniversite kayıt için istenen belgelere gelecek olursak, adayın mezun olduğu okuldan alınan diplomanın aslı ya da onaylı diploma örneği. 12 adet resim. Resimlerin ebatları ise 4,5 cm x 6 cm olmalıdır.

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