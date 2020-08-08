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Eğitim

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. YKS tercih süreci yaşanırken bir yandan adaylar yerleşecekleri üniversitelerin kayıt tarihlerini sorguluyorlar. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversite kayılarının ne zaman başlayacağı belli oldu mu? YÖK üniversite kayıt tarihlerini yayınladı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:22:00 -
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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