  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz'de Trabzonspor şovu! Dolmabahçe'de Kartal pençesi Bayrampaşa'da yol çöktü; mahsur kalanlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Dış politikada dev hamleler ve Libya’da tam mutabakat! Siyonist markalar kaybetmeye devam ediyor! Gelirleri düşüyor, kısıtlamaları artıyor AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş’ten fon krizi mesajı… “Süreci hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz” İzmir ve İstanbul Barosu seçimleri ‘Öngörüsüz Ruşen’i mutlu etmedi: Ümit Kocasakal bana Metin Feyzioğlu’nu hatırlatıyor! Leman davası yarın! Peygambere hakaret eden serbest, hakareti protesto eden derdest Bolu’daki 3 bin Ramazan kolisi vurgunu: İşimden atılma korkusuyla imzayı attım Akit yazsa, anında hapis cezasını basarlardı! ADD’nin afişinde ‘Kemal Otelci’ skandalı
Kobi Üniversite ile sanayi arasında yeni iş birliği!
Kobi

Üniversite ile sanayi arasında yeni iş birliği!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Üniversite ile sanayi arasında yeni iş birliği!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu ile Kütahya Organize Sanayi Bölgesi arasında öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek çalışmalar ele alındı...

Kütahya’da üniversite öğrencilerini iş dünyasıyla daha erken buluşturacak yeni iş birliği adımları gündeme geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek OSB Müdürü Tunahan Ergin ile bir araya geldi.

 

Mühendislik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren DPÜ IEEE Öğrenci Topluluğu, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek, liderlik yetkinliklerini artırmak ve iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

 

Görüşmede, öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri uygulamalı deneyimlerle desteklemelerine imkân sağlayacak faaliyetler üzerinde duruldu. Bu doğrultuda, Kütahya OSB iş birliğiyle teknik seminerler, kariyer günleri ve sanayi kuruluşlarına yönelik teknik geziler düzenlenmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Planlanan faaliyetlerle öğrencilerin sanayi sektörünü daha yakından tanımaları, farklı alanlarda çalışan sektör profesyonelleriyle bir araya gelmeleri ve mezuniyet öncesinde mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

 

Ziyaretin, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlamasının yanı sıra akademik bilgi ile sanayideki uygulamaların buluşması açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, üniversite ile sanayi arasındaki bağların güçlendirilmesi ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalara yönelik iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama
Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten KOBİ kredileri ve bankalarla ilgili açıklama

Türkiye’de KOBİ’lerin rotası değişiyor!
Türkiye’de KOBİ’lerin rotası değişiyor!

Kobi

Türkiye’de KOBİ’lerin rotası değişiyor!

KOBİ’lerin dijital dönüşümü için önemli proje!
KOBİ’lerin dijital dönüşümü için önemli proje!

Kobi

KOBİ’lerin dijital dönüşümü için önemli proje!

Denizlili iş insanlarından Çin çıkarması! Hedef KOBİ’leri ihracatçı yapmak
Denizlili iş insanlarından Çin çıkarması! Hedef KOBİ’leri ihracatçı yapmak

Kobi

Denizlili iş insanlarından Çin çıkarması! Hedef KOBİ’leri ihracatçı yapmak

KOBİ’lere karbon ayak izi desteği!
KOBİ’lere karbon ayak izi desteği!

Kobi

KOBİ’lere karbon ayak izi desteği!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Elimde değil’ dedi, caddede havlayarak yürüdü! Sosyal medyada ‘etkileşim’ uğruna gelinen nokta
Gündem

‘Elimde değil’ dedi, caddede havlayarak yürüdü! Sosyal medyada ‘etkileşim’ uğruna gelinen nokta

Sosyal medyada dikkat çekmek için yapılan sıra dışı paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kalabalık caddede yürürken havlayan ve o anları bi..
İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu
Gündem

İddialar doğru çıktı: Oktay Saral istifa kararını Türkiye'ye böyle duyurdu

İstifa ettiği öne sürülen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saral istifa söylentilerini doğ..
İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?
Gündem

İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı?

İstanbul Bağcılar’da bulunan Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan ve çektiği videolarla çocuklara İslam’ın güzelliklerini a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23