YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihinde yapıldı. YKS sonuçları ise 28 Temmuz’da açıklandı. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra ise üniversite tercihleri başlamış oldu. Adaylar 2021 YKS tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri üzerinden tamamladı. YKS tercihlerinin tamamlanmasıyla birikte milyonlarca aday bu kez de 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. YKS tercih ve yerleştirme sonuçları sonrası açıkla kalan adaylar bu kez üniversite ek yerleştirme tercihinde bulunacak.

Üniversite ek yerleştirme puanı nedir 2021

Üniversite ek yerleştirme AYT baraj puanı 2021 ek yerleştirme TYT baraj puanı kaç? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) uygulanan baraj puanının düşürülmesi için harekete geçmişti. Üniversite 2021 ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. 2021 YKS ek tercih müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" demişti.

YKS ek tercihler ne zaman?

2021 YKS ek tercih takvimine ilişkin ÖSYM’den henüz açıklama gelmedi. YKS ek tercih sürecine ilişkin takvim ÖSYM tarafındana yayınlanacak olan 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alacaktır.

Üniversite ek tercihler nasıl yapılacak?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarına üniversite kayıtları da başlamış olacak. Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÖSYM 2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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