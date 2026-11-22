Tam bir joker: Nunez adım adım Trabzonspor'a: Büyük ihtimalle bitecek
Trabzonspor bir süredir Ipswich Town forması giyen Marcelino Nunez'i takip ediyordu. Şilili futbolcu konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.
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Trabzonspor bir süredir Ipswich Town forması giyen Marcelino Nunez'i takip ediyordu. Şilili futbolcu konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.
Trabzonspor kış döneminde orta sahasına takviye yapmayı planlıyor. Ve listede bir süredir Marcelino Nunez bulunuyordu. 26 yaşındaki Şilili futbolcu konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Ipswich Town'da beklediği forma sürelerini bulamayan oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı belirtildi.
26 yaşındaki futbolcunun Ipswich ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. İngiliz ekibi, kiralama tekliflerine açık. Trabzonspor, oyuncuyla el sıkıştığı için imza konusunda sıkıntı yaşaması beklenmiyor. Bu hamle, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleşecek.
Asıl yeri merkez orta saha olan Marcelino Nunez, aynı zamanda 10 numara ve orta alanın sağında görev yapabiliyor. Fotospor'a göre; Bu sezon Ipswich'te sadece 2 lig maçına çıkabildi. Şilili futbolcu, Trabzonspor'da yeniden çıkış yakalamak istiyor.
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