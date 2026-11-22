Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygınlaşan sahte bandrollü “TEKEL 3000” adlı sigaraya karşı kapsamlı mücadele başlatılıyor.

Ticaret, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütülecek çalışmalarda, kaçak ürünlerin ülkeye girişinden satış noktalarına ulaşmasına kadar bütün aşamalar mercek altına alınacak.

Kaçak sigara satışında korkutan yükseliş

Sektör verilerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da söz konusu markanın ocak ayında yaklaşık 34 milyon olan aylık satış miktarı, haziran ayında 45 milyona yükseldi.

2026 yılının ikinci çeyreğinde tespit edilen kaçak sigara paketlerinin yüzde 68,2'sini TEKEL 3000 oluşturdu. Türkiye genelinde faaliyet gösteren lisanslı satış noktalarının yüzde 8'inde ise yasa dışı satış yapıldığı belirlendi.

İşte kaçak sigaranın en fazla tüketildiği iller

Boş sigara paketleri üzerinden gerçekleştirilen araştırmalarda, yurt dışı kaynaklı kaçak sigara kullanım oranları şu şekilde belirlendi:

Şanlıurfa: Yüzde 13,5

Manisa: Yüzde 12,7

Kahramanmaraş: Yüzde 11,3

Denizli: Yüzde 10

İstanbul: Yüzde 9,4

Gaziantep: Yüzde 6,7

Mersin: Yüzde 6,4

İstanbul'da tüketilen yaklaşık her 10 paket sigaradan birinin kaçak olması dikkat çekti.

Ekonomiye 137 milyar liralık darbe

Kaçak sigara ticaretinin Türkiye ekonomisinde 2022 yılında yol açtığı kayıp 24 milyar lira olarak hesaplanmıştı. Tütün sektörünün tahminlerine göre bu rakamın 2027 yılında 137 milyar liraya ulaşabileceği belirtiliyor.

Sınır kapılarından büfelere kadar denetim

Kaçak sigarayla mücadele kapsamında Irak ve Gürcistan sınır geçişlerindeki kontroller yoğunlaştırılacak. Gümrüklerde transit ticaret kapsamındaki sevkiyatlar ve yolcu beraberinde getirilen ürünler daha sıkı denetlenecek.

Yurt içindeki dağıtım ağları ve satış noktaları takibe alınırken, internet üzerinden ve büfelerde satışa sunulan kaçak ürünler toplatılacak. Kaçak sevkiyatların önlenmesi amacıyla ülkeler arasındaki bilgi paylaşımı da artırılacak.