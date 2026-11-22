Geldiği gibi gidiyor: Bitshiabu 2 hafta içinde belli olacak: Görüşme yapılacak
Galatasaray, Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Alman ekibiyle önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Alman ekibiyle önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağı öğrenildi.
Kadrosunda Abdülkerim Bardakcı dışında solak stoperi olmayan Galatasaray, Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu'yu kiralamıştı. Oyuncunun sözleşmesine 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da eklendi. 21 yaşındaki savunmacının bugüne kadarki Galatasaray performansı şöyle:
1.96 boyundaki futbolcu, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda bile sahaya sürülmedi. Galatasaray'ın onu devre arasında geri göndererek yerine stoper hamlesi yapmayı planladığı konuşuluyor. Ve konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki 15 günlük süre içinde Leipzig yetkilileriyle masaya oturacağı ifade edildi.
Eğer kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa, 21 yaşındaki savunmacı Almanya'ya dönecek. Ardından stoper arayışlarına ağırlık verilecek. El Chadaille Bitshiabu, kadroya katıldığında bazı fiziksel açıkları vardı. Ancak onunla ilgili soru işaretleri her geçen hafta daha da arttı.
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