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Eğitim Üniversite adayları dikkat! Tarihler uzatıldı
Eğitim

Üniversite adayları dikkat! Tarihler uzatıldı

Yükseköğretim kurumlarına kayıtların 5 Eylül’e, e-kayıt işlemlerinin ise 6 Eylül'e kadar yapılabileceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:01:00 -
Üniversite adayları dikkat! Tarihler uzatıldı

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS 2020 üniversite tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de sosyal medya hesabından konuya ilişkin duyuru yaptı.

YKS tercih sonuçlarına AİS (Aday İşlemleri Sayfası)’den bakılabiliyor.

Tercih sonuçları sonrası tüm öğrenciler kayıt tarihlerini merakla bekledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavlar ve kayıtlar ertelendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıtlara ilişkin açıklama yaptı. Herhangi bir değişiklik olmayan kayıtlarda tarihler netleşti.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 5 Eylül’e, e-kayıt işlemleri ise 6 Eylül'e kadar yapılacak.

Kurumdan yapılan yazılı açıklama doğrultusunda öğrencilerin başkanlığa ilettiği talepler baz alınarak 2020 YKS kayıt tarihlerinin öğrencileri zorlamayacak şekilde belirlendiği iletildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.

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