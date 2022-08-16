Üniversite 2. tercihler ne zaman 2022 | YKS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite bölüm tercihleri ve kayıt döneminden sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM ek tercih hakkı tanıyor. İkinci ek tercihler olarak da bilinen üniversite ek tercih tarihleri adayların gündeminde yer alırken 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci de başlayacak. Henüz tercih tarihleri bilinmezken ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Peki YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite yerleştirme ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.