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UNESCO listesindeki 'ıslık dili' yok olmaktan kurtarıldı

"Kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için sürdürülen çalışmalar ile ölü diller arasına girmesinin önüne geçildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:57
UNESCO listesindeki 'ıslık dili' yok olmaktan kurtarıldı

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yöre halkınca yüzyılladır haberleşmede kullanılan ıslık dili göç ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak unutulmaya yüz tuttu.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği, Giresun Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2015 yılında başlatılan ortak çalışmayla "ıslık dili" yeniden gün yüzüne çıkarılırken, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de girdi.

Açılan kurslarla 7'den 70'e dili kullananların sayısı hızla artarken, düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlar da Türkiye ile dünya genelinde tanınmaya başladı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yaptığı açıklamada, göç ve teknolojik gelişmeler nedeniyle dilin kullanımın yörede azaldığını, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Başkan,"Kültürel mirasımıza sahip çıkarak öncelikle yaşatılmasını amaçladık. Bunda da başarılı olduk. Yeniden ıslık dili gün yüzüne çıkarıldı. Bundan sonraki hedefimiz koruyup gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Başkan, kurslar düzenleyerek yörede dilin kullanımını hedeflediklerini ifade ederek, "Bu kurslarımızda çocuklarımıza büyük önem veriyoruz. Onların ıslık dilini öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Hızla kullanıcı sayısı artıyor." diye konuştu.

Gelecek aylarda ıslık dilini metropol kentlere de taşıyacaklarını aktaran Başkan, kurslarla isteklilere dilin öğretileceğini ifade etti.

Islık dili kitaplaşıyor

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi ile ortak yürüttükleri bir proje kapsamında ıslık dilinin tarihi, kültürel ve sosyal geçmişi hakkında geniş kapsamlı araştırma başlatıldığını vurgulayan Başkan, ortaya çıkan verilerin bir kitapta toplanacağını söyledi.

Yine Giresun Üniversitesi Senatosunda turizm fakültesinde dilin seçmeli ders olarak okutulması kararının alındığını vurgulayan Başkan, festivaller ve çeşitli organizasyonlar düzenleyerek ıslık dilinin daha geniş kitlelerce yayılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Başkan, Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği, Giresun Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce projelerin ortak yürütüldüğünü dile getirdi.

Çalışmalardan birinin de UNESCO neslindeki faaliyetler olduğuna işaret eden Başkan, dilin "Acil" statüsünden çıkarılması için UNESCO'ya başvuruda bulunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Islık dilinin 'acil' statüsünden çıkartmak için yoğun çalışmalarımız var. Bu kültürel miras yeniden canlandırıldı ve yok olmayacak düzeye getirildi. Gelecek kuşaklara aktararak ömür boyu yaşayacak. Bu nedenle bundan sonraki hedefimiz UNESCO Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması."

Yurt dışında dilin tanıtımında UNESCO'nun büyük öneminin olduğuna işaret eden Başkan, gelecek dönemlerde dünyanın değişik ülkelerinde tanıtım etkinlikleri organize edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:57
  1. Giresun
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