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UNESCO heyetinden Salihli’ye teftiş

Avrupa UNESCO Jeoparklar ağı içerisinde bulunan jeoparkların denetleme süreci kapsamında Kula-Salihli Jeoparkını denetlemek için Manisa’nın Salihli ilçesine gelen UNESCO Jeopark Denetçileri Alessandra Cassini ve Zoltan Barnabas Korbely, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip teftiş etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
UNESCO heyetinden Salihli’ye teftiş

Avrupa UNESCO Jeoparklar ağı içerisinde bulunan jeoparkların denetleme süreci kapsamında Kula-Salihli Jeoparkını denetlemek için Manisa’nın Salihli ilçesine gelen UNESCO Jeopark Denetçileri Alessandra Cassini ve Zoltan Barnabas Korbely, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip teftiş etti.


Kula-Salihli Jeoparkını denetlemek için Salihli’yi ziyaret eden UNESCO Jeopark Denetçileri Cassini ve Korbely, Kurşunlu Kaplıcaları, Kent Müzesi, Tezhip ve Minyatür ile Halı Atölyeleri, Sart Mahallesi, Artemis Tapınağı, Lidya Park, Bintepeler ve Tekelioğlu Mahallesi ile Gölmarmara Gölünde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde UNESCO Jeopark Denetçileri Cassini ve Korbely’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Prof. Dr. Tuncer Demir, Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörü Dr. A. Serdar Aytaç, Salihli Sorumlusu Aslıhan Akçe, Yiğit Karakuzu, Ali Karataş ve Mesut Kolbüken de eşlik etti. UNESCO Jeopark Denetçileri Cassini ve Korbely, Kula-Salihli Jeoparkı Batı Kapısı alanı içinde kalan tüm yerlere hayran kaldıklarını ifade etti.



Başkan Kayda heyeti yemekte ağırladı


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, UNESCO Jeopark ağında yer alan Kula-Salihli Jeoparkı Batı Kapısı olarak adlandırılan bölgede incelemelerde bulunan UNESCO Jeopark Denetçileri Alessandra Cassini ve Zoltan Barnabas Korbely ile gezi sonrasında yemekte ağırladı. Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde ağırlayan Başkan Kayda, yabancı konuklara Salihli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliği’nin kurulduğunu belirten Başkan Kayda, Kula-Salihli Jeoparkının da artık tüm dünyada tanınacağını söyledi. Başkan Kayda, "Salihli, Lidya Uygarlığı başta olmak üzere birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Kula-Salihli Jeoparkı sayesinde Salihli’mizde bulunan Sart, Adala Kanyonu, Bintepeler, Tekelioğlu Mahallesi, Kurşunlu Vadisi ve kaplıcaları, Allahdiyen Mahallesi, tarihi ayak izlerine sahip Sindel Mahallesi ayrı bir değer kazanacak." dedi. Başkan Kayda, Salihli’de incelemelerde bulunan UNESCO Jeopark Denetçileri Cassini ve Korbely’e ziyaret anısı olarak hediyeler takdim etti.


Başkan Kayda’nın düzenlediği toplantıya, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Salihli Belediyesi Jeopark Belediyeler Birliği Komisyon Üyeleri Mehmet Uyğun, İsa Yıldırım, Adnan Karataş, Yücel Kaşıkçı, Yunus Candan ve Ahmet Yılmaz ile UNESCO Jeopark Denetçileri ve Kula-Salihli Jeoparkı temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:56
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