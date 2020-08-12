Ünal Çeviköz liste dışı kaldı! CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Ünal Çeviköz liste dışı kalarak Parti Meclisi'ne giremedi. Kılıçdaroğlu listeye giremeyen Çeviköz için özel formül üreterek başdanışmanı yaptı.

Akşam yazarı Ahmet Kekeç, "CHP'den İsrail'e büyük kazık (!)" başlıklı bugünkü yazısında Çeviköz'ün İsrail savunuculuğuna atıfta bulunarak İsrail'in hukuk tanımaz uygulamalarına dikkat çekti.

İşte Kekeç'in o yazısı;

"Hayır, CHP’nin “bilerek” yaptığı iyi bir şey yok.

Kaldı ki, İsrail’in aleyhine döneceğini bilseydi, yapmazdı.

Şu Ünal Çeviköz’den bahsediyorum.

Eski koltuğunu kaybetti, İsrail’i öksüz bıraktı.

Eskiden ne güzel “Arap gericiliğine karşı demokratik İsrail” diye yuvarlayıp gidiyordu.

Elin Arabına yaltaklanmamız gerekmiyormuş.

Kime yaltaklanacaktık peki?

Ortadoğu’da bir yıldız gibi yükselen İsrail’den yana olmamız gerekiyormuş.

Bunu açıkça söylemiyorlardı da, “demeye getiriyorlar”dı.

Ünal Çeviköz bu takımın başını çekiyordu.

Bütün bu “demeye getirmelerin” toplamındaki düşünce şu: İsrail’den yana olmak “uygarlıktan yana olmaktır.”

Dolayısıyla, ABD’nin ve elbette İsrail’in teröre karşı savaşını anlamalı, desteklemeli, hatta Türkiye olarak bu ittifakın yanında yer almalıydık.

Şimdi size, teröre karşı ittifak kurmuş iki devletin, Amerika ve İsrail’in bazı “hallerini” (sorularla) aktaracağım...

Bakalım, “Ortadoğu’da bir yıldız gibi yükselen” ve demokrasisiyle bölgede örnek olan ülke, nasıl bir ülkeymiş! Ünal Çeviköz de okusun.

Sorular Charley Reese adlı Amerikalı bir yazara ait... 27 Ocak 2001 tarihinde Orlando Sentinel gazetesinde yayımlanmış.

Sorular ondan, cevaplar bizden.

Okuyalım:

Soru: Ortadoğu’da nükleer silahlara sahip yegâne ülke hangisidir?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi demokratik ülke “Nükleer Silahların Önlenmesi Antlaşması”nı imzalamayı reddetmekte ve uluslararası denetimleri ülkesine kabul etmemekte?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke diğer ülkelerin egemenliğindeki toprakları güç kullanarak ele geçirdi ve bu toprakları BM Güvenlik Konseyi kararlarına meydan okuyarak işgal etmeye devam etmekte?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke diğer bir “egemen devlet”in uluslararası sınırlarını havadan savaş uçaklarıyla, kara ve denizden ağır top bombardımanıyla “rutin olarak” ihlal etmekte?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke politik düşmanlarını yok etmek için başka ülkelere katiller yollamıştır?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülkede yüksek rütbeli subaylar, silahsız savaş esirlerinin idam edildiğini kamuoyuna açıkça itiraf etmiştir?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke silahsız savaş esirlerini öldürdüklerini kamuoyuna açıkça itiraf eden askerleri hakkında “kanuni takibat” yapmayı reddetmekte?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke milyonlarca “mülteci” yarattı ve bu insanlara evlerine, çiftliklerine ve işlerine geri dönme imkânı vermeyi reddetmekte?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke, topraklarına, banka hesaplarına ve işlerine el koyduğu insanlara tazminat ödemeyi reddetmekte?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’nun hangi ülkesinde BM’nin yüksek rütbeli bir diplomatı pusu kurularak öldürüldü?

Cevap: İsrail.

Soru: Fortune dergisinin “Washington’u içeriden bilenler” arasında yaptırdığı ankete göre, dünyanın hangi ülkesi ABD’de en güçlü lobiye sahip?

Cevap: İsrail.

Soru: Ortadoğu’da hangi ülke BM Güvenlik Konseyi tarafından alınmış onlarca karara uymayıp adeta dünyaya meydan okumakta ve bu kararlara karşı ABD vetosuyla korunmakta?

Cevap: İsrail.

Son soru: ABD, “BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması gerektiği”ni öne sürerek, hangi ülkeleri işgal etmiştir?

Cevap: Afganistan, Irak, Mısır, Libya..."