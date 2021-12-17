Un değil, stokçuluk krizi var Fırsatçılardan bir kirli oyun daha

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Zillet ittifakının, ‘un kalmadı’, ‘millet ekmek alamıyor’ iddialarının manipülasyon olduğunu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hazırladığı Hububat Raporu gözler önüne serdi. Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 buğday üreticisinden biri olduğu ve dünyanın ihtiyaç duyduğu buğdayın yüzde 3’ünü tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı. Koronavirüs salgının bütün olumsuz etkilerine rağmen 2020-2021 yılları arasında bir önceki yıldan 1.5 milyon ton fazla üretimle 20.5 milyon ton buğday hasılası gerçekleştirildiği öğrenildi. AK Parti iktidarının tarıma verdiği destek sayesinde, Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 62’sinin buğday yüzde 28’inin arpa, yüzde 6.2’sinin mısır ekili olduğu çeltik, çavdar yulaf ve ayçiçeği ekiminde de büyük bir artış olduğu kaydedildi.

10 büyük üreticiden biriyiz

Üst aklın bir araya getirdiği dört benzemezler ittifakının ‘ülkede buğday kalmadı’, ‘un stokları tükendi’, ‘emek fiyatlarının artmasında un stoklarının tükenmesi yatıyor’ söyleminin palavra olduğunu Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) resmi veriler eşiğinde hazırladığı rapor eşliğinde deşifre ediyoruz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin iddialarının aksine Türkiye, dünyanın en büyük un üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak dikkat çekiyor. Raporun 4. Sayfasında, Türkiye’nin, dünyanın 10 büyük buğday üreticisinden biri olduğu resmi veriler ışığında kayıt altına alınıyor. Yine söz konusu raporun aynı sayfasında, dünyadaki buğday ihtiyacının yüzde 3’lük gibi önemli bir kısmını Türkiye’nin tek başına karşılayacak kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

Pandemiye rağmen artış var

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine rağmen, buğday üretiminde 2020-2021 yılları arasında artış olduğu da vurgulanıyor. ABD, AB ve Ukrayna gibi önemli buğday üreticisi ülkelerde, buğday üretimi önceki yıllara göre düşerken, Türkiye’de 2020-2021 yıllarında, 2019 yılına nazara 1.5 milyon ton fazla buğday üretimi gerçekleştiği belirtiliyor. Buna göre son iki yıl içerisinde yıllık ortalama 20.5 milyon ton buğday hasılası elde edilmiş.

15.6 milyon hektarlık alan ekili

AK Parti döneminde çiftçilere verilen desteğin sadece buğdayla sınırlı kalmadığı rapordaki diğer tarım ürünlerindeki rekolte artışıyla anlaşılıyor. Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 62’sinin buğday yüzde 28’inin arpa, yüzde 6.2’sinin mısır ekili olduğu çeltik, çavdar yulaf ve ayçiçeği ekiminde de önemli artışlar olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Ülkemizde 15. 6 milyon hektarlık bir alanda da buğday başta olmak üzere temel gıda ürünlerini karşılayacak ve rekolte fazlası verecek tarımsal ürünler ekildiği kaydediliyor.

TMO müdürü fırsatçılara sert çıktı

TMO Genel Müdür Ahmet Güldal, un üzerinde halka korku salmaya ve fırsatçılık ortamı oluşturmaya çalışanlara sert çıkarak, “TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday spekülatörlerine ise sert sözlerle yüklenmişti: “Türkiye’de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği, kuşkusuz devletimizin TMO üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Tüm teşkilatımız başta TMO Başmüdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile saha denetimlerini de yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal, beklenmeyen bir yükselişin olmadığını söylemek mümkündür” ifadelerini kullanmıştı.