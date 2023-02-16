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Gündem Umutlarımız bitmedi! 258. saatte gelen mucize
Gündem

Umutlarımız bitmedi! 258. saatte gelen mucize

Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında 258'inci saatte 30 yaşındaki Neslihan Kılıç ekipler tarafından sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 22:25:00 - 2023-02-16 22:38:12

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde umutları yeşerten bir haber geldi.

Depremin 258'inci saatinde AFAD koordinesinde bir çok ekibin ortak yaptığı çalışmada 30 yaşındaki Neslihan Kılıç'a ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla genç kadın çöken Ebrar Sitesi Z Blok'taki enkazdan sağ olarak çıkarılarak ambulansa alındı.

Genç kadının sağ kurtarılması arama kurtarma ekibini de sevindirdi.

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