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Biyografi Umut Meraş kimdir, nerelidir? Umut Meraş kaç yaşında? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Umut Meraş kimdir, nerelidir? Umut Meraş kaç yaşında? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?

Dünya Kupası Elemeleri maçında Türkiye, Letonya’ı konut etti. Türkiye-Litonya maçında eşitlik bozulmazken A Milli Takım'ın futbolcusu Umut Meraş, 3-3 sona eren Letonya maçının ardından açıklamalar yaptı. Letonya’nın bu şekilde oynayacaklarını bildiklerini söyleyen Umut Maraş, “Bugün kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, futbol bu. Şimdi sezonu en iyi şekilde bitirip EURO2020'ye hazırlanacağız." dedi. Peki Umut Meraş kimdir, nerelidir? Umut Meraş kaç yaşında? Umut Meraş hangi takımda oynuyor? Umut Meraş nerede oynadı? İşte Umut Meraş’ın biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:02:00 - 2021-03-31 14:04:06
Umut Meraş kimdir, nerelidir? Umut Meraş kaç yaşında? Umut Meraş hangi takımda oynuyor?

A Milli Takım'ın futbolcusu Umut Meraş, 3-3 sona eren Letonya maçının ardından açıklamalar yaptı. Milli futbolcu Umut Meraş'ın açıklamaları şu şekilde: "Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Önlem almaya çalıştık. Maça da iyi başladık, öne geçtik. Bu maçtan önce biz buralara getirdik, yine biz devam edeceğiz. Takıma ve kendime güveniyorum. Başaracağımıza inanıyorum. Kulüplerimizden geldik, kısa sürede maçlar oynadık ama bu bahane değil. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, futbol bu. Şimdi sezonu en iyi şekilde bitirip EURO2020'ye hazırlanacağız."

Umut Meraşper kimdir?

Cengiz Umut Meraş 20 Aralık 1995 tarihinde İstanbul Eminönü’de doğdu. Sol Bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giymektedir.Kulüp kariyeriProfesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bursaspor'da oynadı. 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Le Havre kulübüne transfer oldu.

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