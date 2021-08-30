Umut Meraş kimdir? Meraş nereli? Cengiz Umut Meraş kaç yaşında? Umut Meraş Beşiktaş

Beşiktaş, Umut Meraş transferini KAP'a bildirdi Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır."

Cengiz Umut Meraş kimdir?

Tam adı Cengiz Umut Meraş olan milli sporcu, İstanbul Eminönü doğumludur. Aslen nereli olduğu bilinmeyen futbolcu, bu sebeple İstanbullu olarak kabul edilmektedir. Umut Meraş, 20 Aralık 1995 senesinde doğmuştur. 24 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerine 2014 senesinde başlamıştır. Milli takım forması da giyen yetenekli sporcu 1,78 metre boyundadır. Sol bek olarak sorumluluk alan Umut Meraş, bir bekten beklenen temel özellikleri karşılamaktadır. Buna göre bek mevkiinde oynayan oyuncuların; hızlı, dayanıklı, takım çalışmasına uygun, öngörülü, top sürme kabiliyeti ve top çalma yetenekleriyle ön plana çıkması beklenmektedir.

Cengiz Umut Meraş nerede oynadı?

Umut Meraş’ın altyapı kariyeri 2012 ve 2013 yılında oynadığı Sarıyer ve Yeşilköy ile başlamıştır. 2014 yılına geldiğinde Yeşilköy’den Boluspor’a transfer olan oyuncu bu takımda yaklaşık 4 sene kadar oynamıştır. Bundan sonra Bursaspor ’a transfer edilmiştir. Umut Meraş’ın son takımıysa 2019-2020 sezonunda transfer olduğu Le Havre kulübüdür. Mavi ve lacivert formayla sahaya çıkan Le Havre, Fransa’da kurulan eski futbol takımlarından biridir.

Umut Meraş’ın gençlik takımları sırasıyla; Sehremini, Sarıyer ve Yeşilköy Altyapı şeklindedir. Umut Meraş’ın sözleşme yaptığı son takım ise Fransa 2. Ligi üyesi olan Le Havre şeklindedir. Teknik direktörlüğü Paul Le Guen tarafından üstlenilen takımın kadrosu toplamda 26 kişiden oluşmaktadır. Takıma yapılan son transfer ise Khalid Boutaib olmuştur. Umut Meraş, yaptığı son sözleşmeye bağlı olarak Fransa’nın 2. Lig üyesi Le Havre’de forma giymektedir. Ancak kendisi milli takım maçlarında da yer alan milli bir sporcudur. Yetenekli sporcu her iki takımda da sol bek mevkiinde oynamaktadır.