Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan; hac ve umre girişlerinde çeşitli kısıtlamalar uyguluyor. Bu sebeple Türkiye’den umreye gitmek isteyenler aşı olmanın zorunlu olup olmadığını, Sinovac olanların umreye girişine izin verilip verilmediğini araştırıyor.

Umre yapılıyor mu? Umre ziyareti şartları neler?

Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi isteniyor. Söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacak.

Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz COVID-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan belirli ülkelerden ziyaretçi kabul ediyor. Türkiye riskli ülkeler arasında yer alıyor ve bu sebeple ülkemizden umreye gidilmiyor.

Suudi Arabistan'ın 2022 yılında Türkiye'den hac ve umre için ziyaretçi kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var" ifadelerini kullanmıştı.