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Spor Ümraniyespor'un CEO'su istifa etti
Spor

Ümraniyespor'un CEO'su istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-07-08 20:20:00 -
Ümraniyespor'un CEO'su istifa etti

Trendyol 1. ekiplerinden Ümraniyespor'un yaklaşık 6 ay önce göreve gelen CEO'su Nicolas Anelka, kulüp yönetimine sitem ederek görevinden istifa etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı., Yaklaşık 6 ay önce göreve gelen kulüp Ceo'su Nicolas Anelka, yaptığı sert açıklamayla görevinde istifa etti.

YÖNETİME SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

İşte Anelka'nın paylaşımı;

6 AY ÇALIŞTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümraniyespor, Fenerbahçe'de de top konuşturan Nicolas Anelka'yı 25 Ocak'ta CEO olarak göreve getirilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

ANELKA KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Çin'de Şanghay Shenhua ve Hindistan'da Mumbai City'de oyuncu-antrenör olarak görev alan Anelka, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapmıştı. Anelka, 2021'de ise kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğünü üstlenmişti.

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