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Yerel Ümraniye'de 'pes' dedirten görüntü! Canlarını böyle hiçe saydılar
Yerel

Ümraniye'de 'pes' dedirten görüntü! Canlarını böyle hiçe saydılar

Ümraniye'de şiddetli rüzgarın çatıdan kopan parçaları uçurmasına önlem amacıyla bina sakinlerinin canlarını hiçe sayarak çatıya çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 19:58:00 -
Ümraniye'de 'pes' dedirten görüntü! Canlarını böyle hiçe saydılar

Ümraniye’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savrulurken bina sakinleri ise canlarını hiçe sayarak kalan çatı parçalarının uçmaması için çatıya çıkması dikkat çekti. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Ümraniye’de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı parçaları yere düşerken bina sakinleri ise tehlikeli bir şekilde çatıya çıkarak kalan çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayarak çatı parçaları tutmaya çalıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; çatının uçtuğu kalan çatıp parçalarının ise bina sakinleri tarafından hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tuttuğu görülüyor.

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