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Yerel Ümraniye’de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 araç yandı
Yerel

Ümraniye’de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 araç yandı

Ümraniye’de 6 katlı binanın kapalı otoparkında gece saatlerinde çıkan yangında 5 araç yandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 07:07:00 -
Ümraniye’de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 araç yandı

Ümraniye’de 6 katlı binanın kapalı otoparkında gece saatlerinde çıkan yangında 5 araç yandı.

Olay gece saat 03:30 sularında Ümraniye çakmak mahallesi Aşık Veysel caddesinde bulunan 6 katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 1 polis aracı olmak üzere, 4 otomobil bir motosiklet yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı otoparkta söndürme ve soğutma işlemleri yaptı. Çıkan yangında 5 araçta maddi hasar oluşurken otomobiller kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken polis olay yerinde bulunan meraklı vatandaşları tedbir amaçlı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay ile ilgili polis inceleme başlattı.

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