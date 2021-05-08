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Ekonomi Ümraniye’de hangi pazarlar bugün kuruldu? Ümraniye açık pazarlar?
Ekonomi

Ümraniye’de hangi pazarlar bugün kuruldu? Ümraniye açık pazarlar?

Pazara gitmek yasak mı? Tam kapanma sürecinde vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu süreçte semt pazarları kurulamıyordu. Alınan son kararla semt pazarlarının açılmasına karar verildi. Peki, hangi günlerde pazarlar açık olacak? Ümraniye’de hangi pazarlar kurulacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 13:32:00 -
Ümraniye’de hangi pazarlar bugün kuruldu? Ümraniye açık pazarlar?

Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşlar 29 Nisan’dan bu yana semt pazarlarına gidemiyordu. Yayımlanan genelgeye göre semt pazarları 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde kurulacak. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, Ümraniye’de bugün hangi pazarlar açık?  

Ümraniye’de hangi pazarlar bugün kuruldu? Ümraniye açık pazarlar?

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Ümraniye’de kurulacak pazarlar şöyle:

Hekimbaşı Pazartesi Pazarı

Çamgaz Pazartesi Pazarı

Esenkent Salı Pazarı

İnkılap Salı Pazarı

Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı

Kemerdere Çarşamba Pazarı

Tatlısu Çarşamba Pazarı

Ademyavuz Perşembe Pazarı

Armağanevler Perşembe Pazarı

Kazım Karabekir Cuma Pazarı

Esenşehir Cuma Pazarı

Çakmak Cuma Pazarı

Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı

Kocatepe Cumartesi Pazarı

Atakent Pazar Pazarı

Dudullu Pazar Pazarı.

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