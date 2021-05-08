Ümraniye’de hangi pazarlar bugün kuruldu? Ümraniye açık pazarlar?
Pazara gitmek yasak mı? Tam kapanma sürecinde vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu süreçte semt pazarları kurulamıyordu. Alınan son kararla semt pazarlarının açılmasına karar verildi. Peki, hangi günlerde pazarlar açık olacak? Ümraniye’de hangi pazarlar kurulacak?
Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşlar 29 Nisan’dan bu yana semt pazarlarına gidemiyordu. Yayımlanan genelgeye göre semt pazarları 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde kurulacak. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, Ümraniye’de bugün hangi pazarlar açık?
Ümraniye’de hangi pazarlar bugün kuruldu? Ümraniye açık pazarlar?
Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Ümraniye’de kurulacak pazarlar şöyle:
Hekimbaşı Pazartesi Pazarı
Çamgaz Pazartesi Pazarı
Esenkent Salı Pazarı
İnkılap Salı Pazarı
Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı
Kemerdere Çarşamba Pazarı
Tatlısu Çarşamba Pazarı
Ademyavuz Perşembe Pazarı
Armağanevler Perşembe Pazarı
Kazım Karabekir Cuma Pazarı
Esenşehir Cuma Pazarı
Çakmak Cuma Pazarı
Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı
Kocatepe Cumartesi Pazarı
Atakent Pazar Pazarı
Dudullu Pazar Pazarı.