Ümraniye'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüğü bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi 3133. Sokak'ta bulunan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ikinci katta bulunan daireye de sirayet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ikinci katta bulunan dairede ve çatıda hasar oluştu.