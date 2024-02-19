Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, yeni dönem projelerini açıkladı:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Anadolu Yakası'nda 3-4 bin kişinin kullandığı bir Haliç Kongre Merkezimiz yok. Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı projemiz hazır. İnşallah Murat Kurum geldiğinde ikimiz beraber, bana da söz verdi Ümraniye'ye bunu kazandırmış olacağız. Önemli bir proje, toplam 58 bin metrekare, kongre merkezimiz 25 bin metrekare ve önünde de gerisi 32 bin metrekarelik şehir parkı olacak." dedi.

Yıldırım, Ümraniye'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2019'dan bugüne ilçeye kazandırdığı 271 kalıcı eser ile yeni dönemde yapmayı planladığı 400 projeyi anlattı.

Görev süresince ilçeye kazandırılan yeni kavşaklar, bağlantı yolları, otoparklar, millet bahçeleri, ilçe meydanları, eğitim tesisleri, kütüphaneler, aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler, çok amaçlı sahalar, yarı olimpik yüzme havuzları vb. gibi projeleri vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Yıldırım, bir zamanlar hep olumsuzluklarla anılan Ümraniye'nin, İstanbul'un yeni merkezi olmaya aday olduğunu söyledi.

İhmale, ilgisizliğe, bakımsızlığa ve çaresizliğe mahkum edilen İstanbul'daki değişimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te belediye başkanı olmasıyla başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"1994'te bir şey oldu. Kasımpaşalı, aslen Rizeli, Ahmet amcanın oğlu Recep Tayyip Erdoğan meydana çıktı ve İstanbul Belediye Başkanı olarak 'Yapılamaz.' denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerde bir zihniyet devrimi yaşandı o zaman. İnsanımız 'Demek ki oluyormuş' duygusunu kuşandı. Yönetemeyen, sorun çözemeyen, dertlere çare olamayan siyaset, yerlerde sürünmekten kurtuldu ve yeniden umut haline geldi. Yürüyüşümüz işte o günlerde yani 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte başladı."

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İstanbul'daki bu değişimin son 5 yılda durarak ilin zarar gördüğünü söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nereden nereye gelindiğini herkes biliyor. Sadece son 5 yılda İstanbul'un gördüğü zarar bile kıyas yapmak için yeterli. Tüm olumsuzlukları gündelik hayatımızda bizzat yaşıyoruz. Bunları anlatmaya gerek bile yok. Kimlerin neleri yapmadığı ile değil, kendi yaptıklarımız ve yapacaklarımız ile ilgiliyiz. Bütün duamız budur, 'Murat Kurum ile yeniden İstanbul' diyoruz. Kaybolan yılları hızlıca telafi edeceğimiz günleri iple çekiyoruz. Milletimizin sağduyusuna, ferasetine güveniyoruz. Olumsuzluklarla vakit kaybetmeyeceğiz. Gücümüzü, enerjimizi İstanbul'a, Ümraniye'mize hizmet etmek için kullanmayı tercih ediyoruz."

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı hala bahaneler üretiyor: 'Paramı kestiler, imzaları atmadılar.' Hepsi yalan, hepsi algı. Sakın inanmayın. İnanmayın arkadaşlar, inanmayın ki biz işin içindeyiz. Burada büyüklerimiz var, hepsi biliyor. Bizim zamanımızda, 94'ten beri yapılan hizmetlerde CHP bir defa dahi metrolarla alakalı Büyükşehir'de borçlanmalara imza atmadı, elini kaldırmadı. Biz 2019'dan sonra her gelen metro harcamalarındaki borçlanmalara ve diğerlerine, hepsine 'evet' dedik. Aradaki fark bu. Metroya el kaldırılmaz mı, metroya 'evet 'denmez mi? Bunlar demediler."

Yıldırım, 5 yılda 271 eseri vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatarak, "Ne yaptıysak onu söyledik. Ne söylediysek de çok şükür fazlasını yaptık. Söz verip de tamamlayamadığımız işler yok mu? Elbette var, olmaz mı? Uzayan hukuki süreçler, uzlaşma meselelerindeki aksamalar gibi teknik aksamalarla geciken sözlerimizin de hep arkasında olacağız." dedi.

Seçimlerde "Depreme karşı dirençli şehirler" ve "Risksiz İstanbul" olmak üzere iki temel sloganları olduğuna vurgu yapan Yıldırım, Ümraniye'nin bu kapsamda zemininin sağlam, yapı stokunun yüzde 70'inin ise yenilenmiş olduğunu bildirdi.

Yıldırım, ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm projelerine değinerek, "Geriye kalan yüzde 30'a da sadece 'Binayı yık, aynısını yeniden yap' mantığıyla yaklaşmıyoruz. Diyoruz ki kaliteli bir kentsel dönüşüm yaklaşımı ancak ve ancak gelişim perspektifi ile mümkündür. Sadece bina yapmakla şehir olmaz, yaptığımız dönüşümde yol, otopark, yeşil alan, sosyal donatı gibi eksiklerimizi de gidermelidir. Bu aslında çok büyük bir fırsat demektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm için uygulamaya alınan projeleri hatırlatan Yıldırım, mülk sahiplerinin kendi aralarında uzlaşı sağlamaları çağrısında bulundu.

- "Ümraniye'nin yarınları için yepyeni projeler"

Yıldırım, konuşmalarının ardından "Ümraniye'nin yarınları için yepyeni projeler" sloganıyla hazırlanan sunumunda, kentsel dönüşümden ulaşım ve altyapı yatırımlarına, meydan projelerinden eğitim yatırımlarına, kültür merkezlerinden çevre ve sıfır atık projelerine kadar 400 vaadini başlıklar altında açıkladı.

"Meydanlar" başlığı altındaki vaatlerine değinen Yıldırım, "Ümraniye’nin güzelliği meydana çıkacak" sloganıyla Santral, Şile Yolu Üst Kapama, TRT Lojmanları olmak üzere 3 noktada meydan düzenleme çalışmaları planlandığını söyledi.

Yıldırım, "Millet bahçeleri, mahalle bahçeleri ve parklar" başlığı altında 30 bin metrekarelik alanda kurulacak Çamlık Şehir Parkı başta olmak üzere ilçede mahalle bahçeleri, tematik parklar, sağlık parkurları ve bisiklet yolları, çok amaçlı spor sahaları kurulacağını kaydetti.

"Spor tesisleri" vaatlerinin detaylarını paylaşan Yıldırım, kurulacak Hekimbaşı Spor Köyü ve Hekimbaşı Çocuk Köyü'nde 3 bin 800 kişilik tribün kapasitesine sahip uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapalı basketbol salonu ve spor lisesi, olimpik atletizm sahası, spor okulu ve yurtlar, olimpik kapalı-açık spor tesisleri, şehir stadyumu, futbol altyapı tesislerinin yer alacağını açıkladı.

Yıldırım ayrıca 14 bin 900 metrekarelik alanda birçok spor branşının da yapılabileceği Çakmak Tam Olimpik Yüzme Havuzu, 70 bin metrekarelik açık alana sahip binicilik tesisi ve diğer kazandırılacak spor tesislerini anlattı.

"Sosyal hizmet binaları ve kültür merkezleri" başlığında yer alan "Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı"nın vizyon projeleri olacağını belirten Yıldırım, "Anadolu Yakası'nda 3-4 bin kişinin kullandığı bir Haliç Kongre Merkezimiz yok. Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı projemiz hazır. İnşallah Murat Kurum geldiğinde ikimiz beraber, bana da söz verdi Ümraniye'ye bunu kazandırmış olacağız. Önemli bir proje, toplam 58 bin metrekare, kongre merkezimiz 25 bin metrekare ve önünde de gerisi 32 bin metrekarelik şehir parkı olacak." dedi.

Yıldırım, "Sosyal hizmet binaları ve kültür merkezleri" ile "Eğitim yatırımları", "Ulaşım ve altyapı yatırımları", "Kapalı otoparklar ve kapalı pazarlar", "Çevre ve sıfır atık projeleri", "Kültür sanat" başlıkları altındaki Oyuncak Müzesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Geleneksel Sanatlar Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Taziye Evleri, Dijital Kütüphane ve Moda Okulu gibi pek çok projeyle tek tek bilgi verdi.

"Kentsel dönüşüm" vaatleriyle ilgili konuşan Yıldırım, ilçedeki proje noktalara işaret ederek, "Ben sizlerden rica ediyorum lütfen anlaşalım, depremi düşünelim. Ada bazlı projelere, TOKİ'mizle, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle ve 31 Mart'tan sonra da KİPTAŞ'ımızla, belediyemizin şirketiyle birlikte bir seferberlik sağlayalım. Ben inanıyorum insanlarımız buna 'Tamam' desin, 5 senede Ümraniye'nin kentsel dönüşümü biter, yeter ki evet deyin." diye konuştu.

Yıldırım konuşmalarının ardından ilçe sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.