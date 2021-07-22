  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Maç sonrası ortalık karıştı! Terim 3 oyuncunun biletini kesti
Balıkesir'de pitbull saldırısı
Şevket Sabancı vefat etti
Rize'de yine sel! Dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı
İSLAM Ümmet bayramlaşması
İSLAM

Ümmet bayramlaşması

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Türkiye’de öğrenim gören ve Kurban Bayramı’nda ülkesine gidemeyen öğrencileri Ankaralılarla bir araya getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 11:22:00 -
Ümmet bayramlaşması

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Öğrenciler, öğle namazının ardından Hanif Camii avlusunda vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra İslam dünyası için dua etti.

“Ümmet coğrafyası ile aramızda köprüler kuruyoruz”

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir program yaptıklarını ifade eden Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, “Bu tür programlar, sadece bir bayramlaşma değil aynı zamanda ümmet coğrafyası ile köprülerin kurulması ve kucaklaşmanın sağlanması için çok önemli bir etkinliktir. ‘Ümmet bayramlaşması’ ile misafir öğrencilerin kendilerini gurbette ve yalnız hissetmemesi için böyle bir etkinliği her yıl ramazan ve kurban bayramlarında gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de onlara aile ortamı ve bayramı yaşayabilecekleri uygun ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar da bu programdan oldukça memnunlar. Bunu her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte ümmet bilincini birlikte yaşama fırsatı buluyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin sağladığı birçok imkan ile binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye eğitim için gelen aralarında Arakanlı, Suriyeli, Somalili, Yemenli, Iraklı, Kazak, Bangladeşli, Pakistanlı, Arnavut, Ganalı, Nijeryalı ve Kosovalıların da bulunduğu yabancı uyruklu öğrenciler Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programla Ankaralılarla bayramlaştılar.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kettle içindeki kireç nasıl temizlenir? Elektrikli çaycılardan kireç ve leke nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Kettle içindeki kireç nasıl temizlenir? Elektrikli çaycılardan kireç ve leke nasıl temizlenir?

Çaycıdan kireç nasıl çıkar? Ev hanımların en sık kullandığı küçük ev aletleri arasında yer alan su ısıtıcılarında zamanla kireç oluşuyor. Ki..
Erdoğan gerçeği açıkladı! 'Muhalefet dışlandı' diyen Karar yazarı şimdi Kemal'e hesap soracak yüreğin var mı?
Gündem

Erdoğan gerçeği açıkladı! 'Muhalefet dışlandı' diyen Karar yazarı şimdi Kemal'e hesap soracak yüreğin var mı?

Karar yazarı Akif Beki, "Kıbrıs heyetinde Kılıçdaroğlu niye yoktu?" başlıklı yazısında, CHP Liderinin ziyarete davet edilmediğine dair iktid..
ABD'den dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin bunu yapması ABD için hayati önemde
Dünya

ABD'den dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin bunu yapması ABD için hayati önemde

ABD, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama konusunun ABD'nin ülkede güçlü diplomatik varlığı için "hayati önemde" olduğunu söy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay