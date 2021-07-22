Hasan Eğrigöz Ankara

Öğrenciler, öğle namazının ardından Hanif Camii avlusunda vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra İslam dünyası için dua etti.

“Ümmet coğrafyası ile aramızda köprüler kuruyoruz”

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir program yaptıklarını ifade eden Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, “Bu tür programlar, sadece bir bayramlaşma değil aynı zamanda ümmet coğrafyası ile köprülerin kurulması ve kucaklaşmanın sağlanması için çok önemli bir etkinliktir. ‘Ümmet bayramlaşması’ ile misafir öğrencilerin kendilerini gurbette ve yalnız hissetmemesi için böyle bir etkinliği her yıl ramazan ve kurban bayramlarında gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de onlara aile ortamı ve bayramı yaşayabilecekleri uygun ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar da bu programdan oldukça memnunlar. Bunu her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte ümmet bilincini birlikte yaşama fırsatı buluyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin sağladığı birçok imkan ile binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye eğitim için gelen aralarında Arakanlı, Suriyeli, Somalili, Yemenli, Iraklı, Kazak, Bangladeşli, Pakistanlı, Arnavut, Ganalı, Nijeryalı ve Kosovalıların da bulunduğu yabancı uyruklu öğrenciler Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programla Ankaralılarla bayramlaştılar.

