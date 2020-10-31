UMKE nedir nasıl olunur? UMKE’ye başvuru nereye yapılır?

Türkiye Elazığ ve Malatya’daki depremlerin yaralarını sarmışken bu kez de İzmir’den geldi acı haber. İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremle tüm Türkiye bir kez daha derinden sarsıldı. Depremin ilk dakikalarından itibaren devletin tüm kurumları İzmir için seferber oldu. İzmir depreminde dikkatleri üzerine çeken birimlerin başında UMKE geldi. Peki UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE görevi nedir?

UMKE nedir nasıl olunur?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumdur. Elazığ depreminden Afrin Harekâtı'na kadar birçok afette görev almışlardır.

UMKE ne iş yapar?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

Kimler UMKE’ye katılır?

UMKE’ ye nasıl katılabilirim? UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli kayıt formu doldurulur. Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur. UMKE gönüllüsü olmak için tıklayın