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Yaşam Ümitcan Uygun’a Esra Hankulu cinayetinde ne kadar ceza verildi?
Yaşam

Ümitcan Uygun’a Esra Hankulu cinayetinde ne kadar ceza verildi?

Son dakika haberi: Ankara'da Esra Hankulu'nun evinde ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu. Peki Ümitcan Uygun’a Esra Hankulu cinayetinde ne kadar ceza verildi?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:53:00 - 2021-10-21 15:54:02
Ümitcan Uygun’a Esra Hankulu cinayetinde ne kadar ceza verildi?

Son dakika haberi: Ankara'da Esra Hankulu'nun evinde ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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