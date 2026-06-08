Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera kırsalı, yeni bir askeri hareketliliğe sahne oldu. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre İsrail güçleri, sınır hattına yakın bölgelerde baskınlarını sürdürürken bu kez hedefte Marya köyü vardı.

Köye giren askerlerin belirli noktalarda konuşlandığı ve kısa süre içinde yerleşim alanı içinde arama faaliyetlerine başladığı belirtildi. Baskının, bölgede zaten yüksek seyreden güvenlik gerilimini daha da artırdığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Marya köyüne baskın yaparak 9 evde arama gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

İsrail güçlerinin baskının ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.