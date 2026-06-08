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Dünya Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!
Dünya

Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Siyonist sürüsü komşuda baskın düzenledi!

Katil İsrail güçlerinin, Suriye’nin güneyindeki Dera kırsalında yer alan Marya köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Baskın sırasında evlerde arama yapıldığı, ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığı ve birliklerin daha sonra bölgeden çekildiği aktarıldı.

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera kırsalı, yeni bir askeri hareketliliğe sahne oldu. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre İsrail güçleri, sınır hattına yakın bölgelerde baskınlarını sürdürürken bu kez hedefte Marya köyü vardı.

Köye giren askerlerin belirli noktalarda konuşlandığı ve kısa süre içinde yerleşim alanı içinde arama faaliyetlerine başladığı belirtildi. Baskının, bölgede zaten yüksek seyreden güvenlik gerilimini daha da artırdığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Marya köyüne baskın yaparak 9 evde arama gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.

İsrail güçlerinin baskının ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

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Yorumlar

KATÌL SÌYONÌST BELASINI ARAMAKTA

BÌZ TÜRKÌYE OLARAK DAÌMA YUTKUNUYORUZ AMA BU YUTKUNMANINDA SONUNDA ARTIK BÌZÌ KÌMSE DURDURAMAZ KATÌL TERÖRÌST EṢKÌYA ALÇAK SÌYONÌST ISRAEL. ṢEYTANIN DÜBÜRÜ SURATLI NETANYAHU BELANIZI BÌZ TÜRKLERDEN BULACAKSINIZ NASIL BÌRZAMANLAR SELAHADDÌN EYYUBÌ KAPILARINIZA DAYANDIYSA BÌZ TÜRKLERDE TELAVÌV KAPILARINA DAYANACAĞIZ ÌNṢALLAH BU ÌNṢALLAH BÌZE NASÌP OLACAKTIR
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