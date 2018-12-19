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Ümit Meriç 'Türkçe'nin daraldığına' dikkat çekti: Geniş ufuklara doğru kanatlandırmak zorundayız

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve mütefekkir Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç,Türkçe'nin şu anda daralmış bir vaziyette olduğunu belirterek, "Türkçe'yi bu dar kelime haznesinden kurtararak, geniş ufuklara doğru kanatlandırmak zorundayız. Babam Cemil Meriç, 'Evladım, insan ana dilini öğrenmeden bir yabancı dili iyi öğrenemez.' derdi. Bu noktadan hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:24
Ümit Meriç 'Türkçe'nin daraldığına' dikkat çekti: Geniş ufuklara doğru kanatlandırmak zorundayız

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ümit Meriç, Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (TDV KAGEM) düzenlenen "Babamdan Bana" söyleşilerinin beşincisinde babası merhum yazar, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'i anlattı.

Ümit Meriç, birçok insanın yabancı dil öğrenme telaşına kapılarak ana dilini öğrenmeyi ihmal ettiğini söyledi.

Babası Cemil Meriç'in, Türkçe'ye geniş bir soluk kazandırdığını belirten Meriç, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Türkçe şu anda daralmış bir vaziyette.Türkçe'yi bu dar kelime haznesinden kurtararak, geniş ufuklara doğru kanatlandırmak zorundayız. Babam Cemil Meriç, 'Evladım, insan ana dilini öğrenmeden bir yabancı dili iyi öğrenemez.' derdi. Bu noktadan hareket etmemiz gerekiyor. Ana dilimizi iyi öğrenirsek, kelime haznemiz geniş olursa, yabancı bir dili daha iyi öğreniriz. Babam, 'ana dilin beşikten mezara kadar öğrenebileceğini' söylerdi."

'Kurulun ilk amacı Türkçe'ye yeniden eski ihtişamını kazandırmak'

Ümit Meriç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi olduğunu da hatırlatarak, "Kurulun ilk amacı Türkçe'ye yeniden eski ihtişamını kazandırmak. Türkçe'nin ne kadar büyük bir dünya dili olduğunu evvela kendimize hatırlatmak ve bunun için çalışmalar yapmaktır. Sonra bu dili dünyada en bilinen, kullanılan dillerden birisi haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:24
  1. Ümit Meriç
  2. Cemil Meriç
  3. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

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