Umdukları gibi olmadı! Gaziantep'te HDP'lilere vatandaş şoku
Gaziantep'te HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını protesto etmek isteyen bir grup HDP'li vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.05 Eylül 2019 Perşembe 11:14
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması, Gaziantep'te protesto edilmek istendi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede HDP'lileri Şehitler Abidesi'nin önünde görenler, oldukça kızgındı.
Polisin ikazına uymayan HDP'liler, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.
"PKK'lıların burada işi yok"
Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Şehitler Abidesi'nin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK'lıların burada yeri yok. Bunların Şehitler Abidesi'nin önünde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.
YORUM YAZ