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Umdukları gibi olmadı! Gaziantep'te HDP'lilere vatandaş şoku

Gaziantep'te HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını protesto etmek isteyen bir grup HDP'li vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:14

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması, Gaziantep'te protesto edilmek istendi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede HDP'lileri Şehitler Abidesi'nin önünde görenler, oldukça kızgındı.

Polisin ikazına uymayan HDP'liler, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından çembere alındı.

"PKK'lıların burada işi yok"

Bu sırada oradan geçen bir kişi ise, Şehitler Abidesi'nin önünde bu tür eylemlerin yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Şehitler Abidesi'nin önünde PKK eylemi olmayacak. PKK'lıların burada yeri yok. Bunların Şehitler Abidesi'nin önünde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:14
  1. Gaziantep
  2. hdp
  3. hdp protesto

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 35 dk önce
    HDP ye, Karşı Olan Herkes Tepkisini Böyle Göstermelidir. MilletinGözūnde Hiç Olduklarını Anlasınlar.
  • ihsanihsan53 dk önce
    aslanım antep her şehir böyle hdp ye karşı çıksın.

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